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Trivićka potkačila Vukanovića: Nije mu smetalo sjesti za sto sa Stanivukovićem na Kupresu

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12.10.2026 18:59

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Тривићка поткачила Вукановића: Није му сметало сјести за сто са Станивуковићем на Купресу

Lider Narodnog fronta Jelena Trivić u novom obraćanju povodom konferencije Ljubiše Petrovića, iskoristila je priliku još jednom odgovori Nebojši Vukanoviću na iznesene optužbe na njen račun.

Vukanović je u novom obraćanju ponovo pričao o Jeleni Trivić i njenom Narodnom frontu, kao i dogovoru sa liderom PSS-a Draškom Stanivukovićem.

Trivić poručuje da je problem kada ona sjedi sa Draškom Stanivukovićem uz ostale opozicione partije, a nije problem kada to radi Nebojša Vukanović na Kupresu.

Јелена Тривић

Republika Srpska

Prvo oglašavanje Jelene Trivić, oplela po Nebojši Vukanoviću

"Pitaće opet neko kako sam nakon svega mogla da sjednem za sto sa Stanivukovićem, a ti koji to pitaju nisu se zapitali kako je to isto mogao uraditi Vukanović na Kupresu kada je bilo u igri da bude ministar bezbjednosti. Mi sjedanje Vukanovića za opozicioni sto sa Stanivukovićem nismo problematizovali jer smo to smatrali opravdanim ako je cilj izbacivanje SNSD iz Savjeta ministara. Vukanović i njegovi sljedbenici su moje sjedanje za opozicioni sto problematizovali do te mjere koja se graničila sa najogavnijom ličnom diskreditacijom koju sam ikad čula na političkoj sceni. Iako, i moj cilj sjedanja je bio isti - stvaranje šireg fronta za promjenu i slom režima", poručila je Jelena Trivić.

Ona poručuje da to što nisu ulazili u međusobne obračune prije kampanje dovela Narodni front u ovu poziciju sada.

Nebojša Vukanović kao lider Liste za pravdu i red bio je dio paketa koji su iskoristile stranke iz Sarajeva kako bi pokušali da izbace SNSD iz vlasti u Savjetu ministara. Tada su PDP, SDS i Lista za pravdu i red održali nekoliko sastanaka kako bi se našao model da sa manjim brojem poslanika formiraju novu većinu. Lider Narodnog fronta Jelena Trivić na pomenute sastanke nije bila pozvana, jer njena stranka nije imala predstavnika u PD PS BiH.

Љубиша Петровић

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Tagovi :

Draško Stanivuković

Jelena Trivić

Nebojša Vukanović

Narodni front

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