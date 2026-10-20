U Banjaluci sastanak o obilježavanju 35 godina rada Narodne skupštine

Autor:ATV redakcija
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U Banjaluci je u toku sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 35 godina postojanja i rada Narodne skupštine Republike Srpske.
Sastanku prisustvuju predsjednik Narodne skupštine Repblike Srpske, Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik.
Sastanak se održava u kabinetu predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske.
Narodna skupština Republike Srpske, najviši ustavni i zakonodavni organ u strukturi vlasti Srpske i centralna institucija parlamentarnog uređenja Republike Srpske, osnovana je 24. oktobra 1991. godine kao Skupština srpskog naroda u BiH.
Odluku o tome donijeli su poslanici izabrani na izborima u jesen 1990. godine.
Istog dana, na konstitutivnoj sjednici Skupštine srpskog naroda u BiH, doneseni su i drugi akti među kojima se političkim značajem ističu Odluka o ostajanju srpskog naroda u zajedničkoj državi Jugoslaviji i Odluka o raspisivanju i provođenju plebiscita srpskog naroda u BiH.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske, 9. januara 1992. godine, usvojili su Deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda BiH. Ovaj dan se u Republici Srpskoj obilježava kao Dan Republike.
Narodna skupština je 28. februara 1992. godine donijela Ustav Republike Srpske i Ustavni zakon za njegovo sprovođenje, čime je formalnopravno nastao državnopravni subjektivitet srpskog naroda
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