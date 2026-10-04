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U Loparama „haos“ zbog tehničkih problema, u Tesliću kašnjenja na biračkim mjestima

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04.10.2026 11:43

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Гласање Избори 2026изборне технологије
Foto: ATV

Na biračkim mjestima u Loparama evidentirani su kvarovi skenera, a ne funkcioniše ni biometrijska identifikacija, pa se radi ručno, izjavio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Davor Vićić.

Vićić je naveo da zbog problema sa tehnologijom građani duže čekaju da ostvare svoje biračko pravo.

On je rekao da nema precizne podatke o izlaznosti do 11.00 časova.

"U gužvi smo i, rekao bih, nekoj vrsti haosa. Podatke ne prikupljamo, ne stižemo. Na terenu smo, skeneri se kvare, biometrija nije dobra. Nije bilo incidenata", dodao je Vićić.

U Tesliću su neka biračka mjesta otvorena sa zakašnjenjem, a evidentiran je problem sa biometrijom, izjavila je predsjednik Gradske izborne komisije Biljana Božić.

Božićeva je rekla da su sva biračka mjesta otvorena, pojedina uz kašnjenja od 15 minuta, osim biračkog mjesta u Banji koje je zbog problema sa biometrijom otvoreno tek u 9.00 časova.

Ona je istakla da su još juče imali tehničkih problema sa dijagnostikom oko 20 skenera koji su riješeni, dok danas imaju problem sa biometrijom birača evidentiranih u centralni birački spisak.

"Čekamo da nas Centralna izborna komisija BiH obavijesti kako da postupamo", rekla je Božićeva i dodala da svi skeneri trenutno rade.

Za opšte izbore u Tesliću upisano je 44.344 birača, koji će svoje biračko pravo moći da iskoriste na 62 redovna biračka mjesta i kod dva mobilna tima.

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Teslić

izborne tehnologije

Izbori 2026

glasanje

Skeneri

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