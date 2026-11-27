U Moskvi je danas otvorena izložba posvećena slikovnici "Nebeski dječak i njegov pas" čiji je autor umjetnica iz Republike Srpske Mirna Jovanović, koja donosi priču o životu i duhovnom podvigu mladog Slobodana Stojanovića, ubijenog 1992, a kanonizovanog 2022. godine.

Prezentaciju je omogućilo Predstavništvo Republike Srpske u Moskvi, u saradnji sa Bibliotekom za stranu književnost, a održana je u Centru slovenskih kultura ove biblioteke, saopšteno je iz Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.

Sudbina mladog Slobodana postala je svjedočanstvo tragedije rata, ali i snažna poruka o čistoti dječije duše, nesebičnosti i ljubavi koja prevazilazi sve granice.

Izložba će biti dostupna posjetiocima do ponedjeljka, 30. novembra, pružajući priliku da se i moskovska publika upozna sa ovom potresnom i nadahnjujućom pričom iz istorije srpskog naroda.

Dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića ubila je u julu 1992. godine u naselju Kamenica kod Zvornika Elfeta Veseli, pripadnik Diverzantskog voda Komande združenih jedinica Liplje i Kamenica takozvane Armije BiH.

Slobodan Stojanović je stradao kada se, nakon što je izbjegao sa roditeljima, vratio u svoje selo Kamenicu da odveže psa koji je u dvorištu ostao vezan. Slobodan se više nikad nije vratio.

Društvo "Nebeski dječak i njegov pas", izložba o podvigu Slobodana Stojanovića

Njegovo tijelo pronađeno je u jami u zaseoku Bajrići u Novom Selu kod Zvornika, a identifikovan je DNK analizom, nakon čega je sahranjen na groblju u Drinjači.

Prema nalazima patologa Zorana Stankovića, dijete je svirepo ubijeno, stomak mu bio prerezan u obliku krsta i imao je vidne povrede glave, prenosi Srna.

Za svirepo ubistvo dječaka Slobodana Stojanovića, koje je počinjeno 1992. godine, u prvostepenom postupku osuđena je Elfeta Veseli na deset godina zatvora, da bi drugostepenom presudom, koja je izrečena decembra 2019. godine, Apelaciono vijeće suda BiH povećalo kaznu na 13 godina zatvora.