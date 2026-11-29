U Republici Srpskoj je ove godine prijavljeno 29 novooboljelih od HIV/AIDS, od kojih je 18 već u stadijumu bolesti AIDS, a 11 je pozitivno na HIV, dok je šestoro preminulih, rečeno je u Institutu za javno zdravstvo.

Specijalista epidemiologije u Institutu Nina Rodić Vukmir izjavila je Srni da se trenutno u Republici Srpskoj od HIV infekcije, odnosno AIDS-a liječi 150 osoba.

"Od ukupnog broja oboljelih, homoseksualnoj/biseksualnoj populaciji pripada 45 odsto, heteroseksualnoj 24 odsto, a 31 odsto je nepoznato. Prema uzrasnim kategorijama, najveći broj prijavljenih pripada grupi od 30 do 49 godina", rekla je Rodić Vukmir.

Prema podacima Instituta, od početka prijavljivanja u Republici Srpskoj su registrovane 242 osobe oboljele od HIV/AIDS-a, a od posljedica ove bolesti do sada je umrlo njih 38.

Povodom 1. decembra – Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske podsjeća na značaj kontinuirane edukacije, prevencije, pravovremenog testiranja i ranog otkrivanja HIV infekcije, kao i na važnost smanjenja diskriminacije osoba koje žive sa HIV-om.

Vukmirova je navela da u okviru Službe za epidemiologiju u Institutu više od 15 godina postoji i radi Savjetovalište za dobrovoljno, povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje na HIV, hepatitis B i C i sifilis.

Usluge su besplatne, anonimne i povjerljive, čime se, kako je istakla, građanima omogućava da bez straha od osude ili otkrivanja identiteta potraže informacije, procijene vlastiti rizik i obave testiranje.

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"Institut kontinuirano radi na proširivanju dostupnosti ovih usluga i obuhvatanju različitih populacija. S tim ciljem organizuju se aktivnosti večernjeg testiranja i savjetovanja, testiranje i edukativne aktivnosti u kazneno-popravnim ustanovama, kao i saradnja sa studentskom populacijom", rekla je Vukmirova.

Namjera je da se mogućnosti savjetovanja i testiranja približe što većem broju ljudi, posebno onima koji zbog različitih okolnosti rijeđe koriste redovne zdravstvene usluge ili imaju otežan pristup informacijama i preventivnim programima.

Povodom Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske su pozvali građane da se informišu, odgovorno brinu o svom zdravlju i koriste dostupne usluge savjetovanja i testiranja.

"Testiranje je čin odgovornosti prema sebi i drugima. Znanje, pravovremeno otkrivanje i liječenje omogućavaju kvalitetniji život, a razumijevanje i podrška doprinose društvu bez stigme i diskriminacije", naglasila je epidemiolog Nina Rodić Vukmir.

Prema najnovijim procjenama UNAIDS-a i Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu je 2025. godine sa HIV infekcijom živjelo oko 41 milion ljudi, među kojima je 1,3 miliona djece uzrasta do 14 godina.

Tokom iste godine oko 1,2 miliona ljudi novoinficirano je HIV-om, dok je približno 570.000 osoba umrlo od bolesti povezanih sa AIDS-om. Od ukupnog broja osoba koje žive sa HIV-om, oko 32,1 milion prima antiretrovirusnu terapiju.

Iako je zahvaljujući savremenoj terapiji broj smrtnih ishoda povezanih sa AIDS-om značajno smanjen, epidemija nije zaustavljena. Posebno zabrinjava činjenica da je tokom 2025. godine HIV infekciju steklo oko 93.000 djece.

Najveće opterećenje HIV epidemijom i dalje je u afričkom regionu, u kojem živi oko 64 odsto svih osoba sa HIV infekcijom u svijetu. Međutim, HIV je prisutan u svim dijelovima svijeta i nijedna zemlja nije izvan ovog javnozdravstvenog izazova.

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Iz SZO su naveli da poseban problem i dalje predstavljaju stigma i diskriminacija, koje ne utiču samo na kvalitet života osoba sa HIV-om, već ih često odvraćaju od testiranja, traženja zdravstvene pomoći i uključivanja u liječenje.

Osoba koja živi sa HIV-om, uz pravovremeno otkrivanje infekcije i redovnu terapiju, može imati dug i kvalitetan život, raditi, stvarati porodicu i biti aktivan član zajednice.

HIV se ne prenosi svakodnevnim socijalnim kontaktima, zagrljajem, rukovanjem, korištenjem zajedničkog pribora za jelo niti boravkom u istoj prostoriji, prenosi Srna.

Rizik postoji prvenstveno nezaštićenim seksualnim odnosom, kontaktom sa zaraženom krvlju i sa majke na dijete tokom trudnoće, porođaja ili dojenja, ukoliko se ne primjenjuju odgovarajuće preventivne mjere.

Osobe koje uzimaju terapiju i postignu trajno nemjerljivu količinu virusa u krvi ne prenose HIV seksualnim putem.