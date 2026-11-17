Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba - 14 dječaka i 12 djevojčica, rečeno je Srni u porodilištima.
U Banjaluci je rođeno 12 beba, u Foči pet, Gradišci tri, u Doboju i Bijeljini po dvije, a u Zvorniku i Istočnom Sarajevu po jedna beba.
Osam djevojčica i četiri dječaka rođeno je u Banjaluci, u Foči djevojčica i četiri dječaka, u Gradišci djevojčica i dva dječaka, u Doboju i Bijeljini po djevojčica i dječak, a u Zvorniku i Istočnom Sarajevu po dječak.
U porodilištima u Prijedoru, Trebinju i Nevesinju nije bilo porođaja
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