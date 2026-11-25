U Šumama Republike Srpske bez posla je ostalo 500 zaposlenih. Prema riječima doskorašnjeg predsjednika Vlade, a sada predsjednika Republike Srpske Save Minića, nije riječ o radnicima nego o neradnicima. Minić poručuje i da je u Elektroprivredi primjetan višak radnika.

"Neće radnici ostati bez posla. Kada uzmete TE Ugljevik, od preko 1.000 radnika, mislim da nije više od 170 na kopu, a to je ono što nam treba. U Šumama 500 je onih koji su ostali bez posla. Oni nisu ostali bez posla, oni su otišli. Radnika nama treba, nijedan radnik neće ostati bez posla. I neće nijedan onaj koji stvarno radi ostati bez posla. Ostaće oni koji su došli preko ujaka, strine, partije i koji maltene nemaju ni kancelarije. Moramo to raščistiti, dobili smo povjerenje građana", rekao je Minić u emisiji Telering.

Na kraju godine očekuje se da će Šume Republike Srpske biti na nuli, ili poslovati u plusu.

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"Šume će do kraja godine biti ili na nuli ili pozitivne. Tako mi direktor kaže. Vidjećete, 500 radnika je manje. Naravno da ima ogroman problem u energetici, Elektroprivredi. Račun za struju koji dobija privrednik u Republici Srpskoj i FBiH u istoj potrošnji, u FBiH je 105 evra, a u Srpskoj je 75. Na tih 105 evra u FBiH ide još 25 odsto povećanje. Zašto to niko ne kaže? Dugo vremena držimo najnižu cijenu električne energije. Ona više nije ekonomski isplativa, nego predstavlja socijalnu kategoriju. Kao što je bilo u Šumama, i u Elektroprivredi je ogroman višak radnika. Govorio sam to i za Šume, pogotovo kad sam bio ministar".

Minić najavljuje i zakon o strateškim investicijama koji bi uskoro mogao pred poslanike u Narodnoj skupštini i poručuje da je neophodno izvršiti restruktuiranje Elektroprivrede Republike Srpske.

Spomenuo je i kop Istok 2 i problem za pet kuća koje se nalaze na njemu, a za koje vlasnici traže pet miliona KM.