Autor:ATV redakcija
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Poljoprivredni fakultet će u utorak, 1. decembra, obilježiti 86 godina tradicije i 32 godine rada u okviru Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Povodom toga, biće održana svečana akademija i 22. promocija diplomiranih mastera i inženjera, najavljeno je iz Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Svečana akademija biće i prilika da Fakultet obilježi uspjeh 30 diplomaca.
Na svečanosti će biti promovisano pet mastera poljoprivrede i jedan master šumarstva, kao i 15 diplomiranih inženjera poljoprivrede i devet diplomiranih inženjera šumarstva.
Poljoprivredni fakultet organizuje nastavu na sva tri ciklusa studija, u sjedištu Fakulteta u Istočnom Novom Sarajevu, kao i u tri odjeljenja - Bijeljina, Vlasenica i Trebinje, prenosi Srna.
Svečana akademija biće održana u amfiteatru u zgradi Elektrotehničkog fakulteta od 12.00 časova, a izjave za novinare planirane su u 11.45 časova.
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