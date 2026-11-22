Branko Blanuša podnio je danas ostavku na mjesto predsjednika SDS-a, a pojedinima iz Bijeljine to nije dovoljno pa su opet udarili na njega.

Na fejsbuk stranici "SDS Bijeljina" objavljen je status u kojem se Blanuši poručuje da se kasno odlučio na ovo.

"Kasno Marko na Kosovo stiže! Umjesto što si onog dana isključio Ljubišu Petrovića, trebao si da iz stranke isključiš sam sebe", poručili su mu i dodali:

"Završio si svoje prljave zadatke, dušo prodana!".

Podsjećamo, kako su ranije potvrdili iz SDS-a riječ je o zvaničnoj Fejsbuk stranici Gradskog odbora ove stranke u Bijeljini.

Pojedini funkcioneri stranke naveli su da su stranicu preuzeli i da je vode ljudi bliski Ljubiši Petroviću nakon njegovog isključenja iz SDS-a.