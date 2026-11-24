Nakon hapšenja bivšeg narodnog poslanika Nikoline Šljivić oglasila se Ujedinjena Srpska u čijem je Klubu ona djelovala u Narodnoj skupštini.

Generalni sekretar Ujedinjene Srpske Neven Stanić odbacio je tvrdnje da je Šljivićeva njihov član, nazivajući ih spekulacijama.

Hronika Fotografija uhapšene Nikoline Šljivić: Oglasio se MUP

Stanić je pojasnio da je u posljednjoj godini prošlog saziva Narodne skupštine Republika Srpska Šljivićeva djelovala kao samostalni poslanik u Klubu poslanika Ujedinjene Srpske, ali da nikada nije bila član ova stranke.

"Povodom informacija da je Šljivićeva uhapšena u akciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i SIPA, Stanić je poručio da Ujedinjena Srpska daje punu podršku MUP u provođenju zakona, ne prejudicirajući bilo čiju krivicu", rekao je Stanić.

Uz Šljivićevu uhapšen i Naser Orić

Podsjećamo, pripadnici MUP-a Srpske i SIPA u jutrošnjoj akciji osim Nikoline Šljivić uhapsili su i Nasera Orića.

Akcija je usmjerena protiv osoba za koje se sumnja da su pomagale prilikom bjekstva skrivanja odbjeglog kriminalca Đorđa Ždrale nakon što je 2. avgusta ranio Kostu Pandurevića.

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Kako saznajemo, Ždrale nije pronađen i on se i dalje nalazi u bjekstvu.

Osim Orića i Šljivićeve akcijom je obuhvaćeno više osoba, među kojima su otac i sin Mesud i Mustafa Mustafić čija se imovina pretresa na području Vogošće, kao i advokat Siniša Derganc iz Istočnog Sarajeva. Na meti pretresa je i kuća odbjeglog Ždrale.

Izvor blizak otkriva da je Orić osumnjičen da je, nakon ranjava Pandurevića, poslao ljude da Ždralu izvuku iz Sarajeva, što je bilo povjereno Mustafićima. Takođe, osumnjičeni su i da su pokušavali da utiču na ishod cijele istrage tako što će nagovoriti Ždralinog vozača Dalibora Bartulu da lažno svjedoči i prizna da je on pucao umjesto Ždrale.