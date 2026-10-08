Unaprijeđeno stanje na tržištu osiguranja u Republici Srpskoj

Tehnološke inovacije, zaštita od klimatskih rizika i borba protiv prevara u osiguranju bile su u fokusu Dana osiguranja Republike Srpske.

Stanje na tržištu osiguranja u Srpskoj je unaprijeđeno, a građani sve više prepoznaju značaj osiguranja imovine i života, kao i koliko osiguravajuća društva mogu da dovedu do stabilnosti u njihovom životu i poslovanju, neke su od poruka sa konferencije "DORS 2026".

"Mogu da se pohvalim da smo zajedno sa oba ministarstva finansija i ovo dvoje ljudi, uspjeli da ostvarimo jednu značajnu stvar i da uvedemo centralnu elektronsku evidenciju kao jedinstvenu bazu svih podataka osiguranika i polisa u Republici Srpskoj čime smo postigli ravnotežu na tržištu i nekadašnju nelojalnu konkurenciju smanjili na zadovoljavajući nivo", rekao je Bojan Popović, predsjednik Skupštine Udruženja društva za osiguranje Privredne komore Republike Srpske.

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Konferencija je okupila veliki broj osiguravajućih društava iz BiH, Evrope i regiona, što je potvrda da se dobre prakse mogu naučiti od Republike Srpske – istakao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara.

"Suština ovog simpozijuma, odnosno konferencije jeste u sljedećem da osiguranik bude zadovoljan i brzo dođe do svog novca, da osiguravajuća društva imaju jaku kapitalnu osnovu kako bi mogli otplaćivati štete, ali i kako bi mogli ulagati u Republiku Srpsku i da na takav način doprinose rastu BDP-a i punjenju javnih fondova", rekao je Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH,

Najvažnije je ne izgubiti korak sa vremenom – kaže Zora Vidović, dodaje da je povjerenje osiguranika jako važno, te da od toga i zavisi uspjeh svakog osiguravajućeg društva.

"U ovom vremenu jako brzog razvoja tehnologija i načina života na koji sad živimo, ne smije se izgubiti tempo, jer držanjem toga tempa, držanjem nivoa razvoja, osiguravajuće kuće će zasigurno obezbijediti povjerenje osiguranika", istakla je Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.

Ova konferencija prilika je da se razmotre značajne teme, koje se odnose na rad sektora osiguranja. Na prvom mjestu upaređenje tržišta kroz različite inovacije i digitalizaciju.