Među prvim zabilježenim je svjedočanstvo Đorđa Kovačevića, koji je u Odbrambeno-otadžbinskom ratu izgubio dvojicu braće. Neda, za kojim je porodica tragala devet mjeseci, i Iliju, koji je poginuo 1995. godine na Vozućkom ratištu. Đorđo Kovačević rođen je 1973. godine u Banji Vrućici. Odrastao je u porodici sa tri brata i tri sestre. Živjeli su skromno, djeca su odrastala i školovala se. Rat je prekinuo njihov porodični život i donio gubitke koji su obilježili sudbinu čitave porodice.

Najstariji brat Ilija bio je trinaest godina stariji od Đorđa. Radio je u Elektrodistribuciji, volio društvo i imao veliki krug prijatelja. Đorđo se i danas sjeća da njegovi drugovi dolaze na godišnjicu i obilaze njegov grob.

„Kada dođem na groblje na njegovu godišnjicu, vidim te njegove drugove. To mi samo govori koliko je bio čovjek. Bio je pomalo i boem, ali nije bio iskvaren“. priča Đorđo.

Ipak, posebno blizak bio je sa bratom Nedom, šest godina starijim od njega. Nedo je završio stolarski zanat, pa je i Đorđo upisao istu školu, želeći da krene njegovim stopama. Neda opisuje kao čovjeka koji je brinuo o porodici i bio oslonac mlađima. Od njega je naučio i da igra šah.

„On mi je baš bio uzor i uz njega sam više odrastao. Upisao sam stolara samo zato što je on to završio. Više sam gledao u njega i pratio njega. Bio je možda i najozbiljniji od nas svih. Bio je posvećen majci, sestrama i nama. Mnogo je on više pazio na nas nego mi na njega“, prisjeća se Đorđo.

Ratna dešavanja razdvojila su braću. Đorđo je vojni rok služio u Pribiniću kod Teslića. Na polaganje zakletve došao mu je brat Nedo. Bio je to njihov posljednji susret.

„I tad sam zadnji put vidio pokojnog brata Neda. I dan-danas mi je ta slika pred očima. Od tada više njega nikad nisam vidio živog“, kaže Đorđo.

Nedo je bio tenkista. Nakon učešća u proboju „Koridora“, njegova jedinica upućena je u rejon oko Dervente, a potom kod Broda. Đorđo svjedoči da su tenkisti ostali na položajima nakon povlačenja pješadije, u vrijeme petnaestodnevnog primirja, te da je uslijedio napad u kojem je stradalo šest pripadnika tenkovske grupe. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su 1993. godine u masovnoj grobnici na gradskom groblju u Brodu, a tijela su bila izmučena i zamotana u bodljikavu žicu. Nakon DNK analize i potvrde identiteta, Nedo je sahranjen 8. maja. Iza njega je ostala kćerka koja u vrijeme očeve pogibije još nije bila rođena.

U vrijeme Nedinog stradanja, Ilija, najstariji brat, već je bio teško ranjen. Oporavak je trajao dugo, a nakon što je ponovo mogao da hoda, vratio se na ratište, jer nije želio da napusti saborce, svjedoči Đorđo.

„Sinoć sam bio u nekom društvu i sjedili smo, pričali. Prolazi jedan čovjek, a drugi kaže: ‘Vidi onog, dok ljudi ginu, on radi.’ Ja sam onda odlučio, neću. Sutra će i za mene tako govoriti. Neću. Idem na liniju“, prenio je Đorđo bratove riječi.

Kada je formirana 14. laka brigada, koja je upućivana na bihaćko, a potom na vozućko ratište, braća su se našla pred novim odlaskom na liniju. Đorđo je trebalo da ide, ali je Ilija rekao komandantu da će on otići na Vozuću, umjesto mlađeg brata. Iz Vozuće se vratila vijest – Ilija je poginuo.

„Došao je ujak da mi kaže. Kada sam ga vidio, pitao sam – ujače, je li poginuo Ilija ili je majka umrla.“

Đorđo je tako ostao bez dvojice braće, u međuvremenu je preminula sestra, a njen muž nestao je nakon pada Vozuće 1995. Godine. Majka stradalnika, Draginja, preminula je nedugo nakon pogibije njenih najrođenijih. Da se ne bi zaboravili oni koji su dali život za odbranu svoga naroda, važno je da pričamo o njima, kaže nam Đorđo koji je pozvao i druge da ostave trajno svjedočanstvo o svojim najmilijima.

Svjedočenje Đorđa Kovačevića jedna je od porodičnih priča koje Memorijalni centar Republike Srpske bilježi u Tesliću.

Sa područja Teslića kroz Vojsku Republike Srpske prošlo je više od 11.500 boraca. Poginulo je 529 boraca, a hiljade je ranjeno. Veliki broj pripadnika teslićke brigade stradao je 1995. godine na ozrenskom, odnosno vozućkom ratištu. Posmrtni ostaci petorice boraca, do danas nisu pronađeni. Zato je važno da se sačuva istina o Odbrambeno-otadžbinskom ratu i prenese budućim generacijama, rekao je predsjednik Skupštine Gradske boračke organizacije Teslić Aleksa Radišić.

„Dokumentovana svjedočenja o borbama, stradanju i poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske imaće svoje mjesto u njegovanju kulture pamćenja. Ona će omogućiti mladim generacijama, ali i ljudima iz drugih zemalja koji dolaze na prostor Republike Srpske, da se neposredno upoznaju sa onim što se dešavalo tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata i sa ogromnim žrtvama koje su naši borci i stanovništvo podnijeli“, poručio je Radišić.

Ekipu Memorijalnog centra Republike Srpske primio je gradonačelnik Teslića Milan Miličević, koji je ukazao na značaj prikupljanja svjedočanstava za lokalnu zajednicu i Republiku Srpsku. On je naglasio da, uprkos bolnim uspomenama i teškim iskustvima, porodice treba da zabilježe svoja svjedočanstva i uputio poziv svima koji su doživjeli ratna stradanja da se odazovu.

„Sva zbivanja iz Odbrambeno-otadžbinskog rata temelj su očuvanja Republike Srpske i kulture sjećanja. Važno je da neposredna svjedočenja učesnika rata, civilnih žrtava, ratnih vojnih invalida, a naročito porodica poginulih boraca, zajedno sa svojim iskustvima i emocijama, budu prenesena mlađim generacijama. Tako će znati da cijene Republiku Srpsku i sve one žrtve koje su pale“, istakao je Miličević.

Govoreći o značaju aktivnosti u Tesliću, Milja Brkić iz Memorijalnog centra Republike Srpske istakla je da je svaka porodica koja je izgubila svoje najbliže dio šire slike stradanja i da je važno da se njena priča zabilježi.

„U Tesliću smo zatekli porodice koje nose teška i često nedovoljno ispričana sjećanja. Iza svakog imena poginulog borca nalazi se jedna porodična priča, a iza svakog broja – ljudi, njihovi životi, porodice koje su ostale bez sinova, braće, očeva i supružnika. Svjedočanstvo Đorđa Kovačevića pokazuje koliko jedna porodica može da bude pogođena ratom i koliko je važno da takve priče budu zabilježene. To je građa koja će budućim generacijama omogućiti da razumiju šta se dogodilo, ali i šta su ljudi i porodice podnijeli u godinama rata. Pozivamo sve porodice iz Teslića koje imaju svjedočanstva o stradanju i ratnom putu svojih najbližih da nam se jave. Važno je da te priče ispričamo i sačuvamo dok su ljudi koji ih pamte još među nama.“

Memorijalni centar Republike Srpske poziva članove porodica poginulih i nestalih, ratne vojne invalide, učesnike rata i neposredne svjedoke ratnih dešavanja da podijele svoja svjedočanstva i doprinesu trajnom očuvanju sjećanja na stradanje srpskog naroda. Svi koji žele da ostave svjedočanstvo mogu se javiti putem imejl-adrese kontakt@mcrs.vladars.rs ili na broj telefona 051/222-999.

Sačuvajmo istinu o srpskom stradanju, poručuje Memorijalni centar Srpske.