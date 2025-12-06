Logo
Usluga besplatne pravne pomoći nije u potpunosti efikasna

ATV

06.12.2025

19:30

Pružanje besplatne pravne pomoći u Republici Srpskoj nije u potpunosti efikasno. Zaključak je to Glavne službe za reviziju koja je sprovela reviziju učinka. Građanima bi trebalo da se obezbijedi efikasnija pravna pomoć. Građani kažu da nisu zadovoljni korištenjem usluge besplatne pravne pomoći. Neki i ne znaju da postoji ta mogućnost.

Građanima bi trebalo da se obezbijedi efikasna besplatna pravna pomoć. Zaključak je to GSR JS koja je provela reviziju učinka funkcionisanje besplatne pravne pomoći.

Revizori preporučuju i uspostavljanje jedinstvene i potpune evidencije o pruženim uslugama BPP i racionalnije raspoređivanje sredstava.

"Revizija je sugerisala da preporučila da se sredstva koriste racionalnije da se optimizuje rad Centra jer mi zastupamo građane cijele Republike Srpske i bio je problem sa evidentiranjem", istakao je direktor Centra za pružanje besplatne pravne pomoći Milan Đuranović.

Ono što se nalazi u preporukama revizije Centru jeste i to da je u skladu sa raspoloživim finansijskim resursima potrebno provoditi aktivnosti na dodatnim obukama pružalaca usluga BPP. Ministar Goran Selak poručuje da će se raditi na modernizaciji Centra.

"Ono što je Centar i direktor tražili od ministarstva mi ćemo gledati da izađemo u susret u smislu materijalnog i tehničkog opremanja samog Centra a sve u cilju boljih uslova za rad zaposlenih u ovom Centru", dodao je ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.

"Narednih dana ćemo pristupiti izradi akcionog plana za otklanjanje tih preporuka i nadamo se da ćemo u narednoj godini uspješno da realizujemo preporuke koje je dostavila revizija", najavio je Đuranović.

Akcioni plan koji će napraviti Centar za pružanje BPP obezbijediće plaćanje i kontrolu naplate i evidentiranja dosuđenih troškova sudskih postupaka.

