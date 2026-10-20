Logo

Usvojen program obilježavanja 35 godina Narodne skupštine, svečana akademija 24. oktobra u Palama

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
20.10.2026 13:06

Komentari:

0
У Бањалуци је у току састанак организационог одбора за обиљежавање 35 година постојања и рада Народне скупштине Републике Српске.
Foto: ATV

Organizacioni odbor za obilježavanje 35 godina postojanja i rada Narodne skupštine Republike Srpske, kojim je predsjedavao Milorad Dodik, usvojio je na današnjoj sjednici u Banjaluci program obilježavanja godišnjice osnivanja Parlamenta Srpske u subotu, 24. oktobra u Palama.

Prema usvojenom Programu obilježavanja 35 godina postojanja i rada Narodne skupštine Republike Srpske delegacije rukovodstva Republike Srpske, Asocijacije Stvaraoci Republike Srpske i Boračke organizacije položiće vijence na Spomenik posvećen stvaraocima i braniocima Republike Srpske u Palama u 14.30 časova na Trgu stvaralaca Republike Srpske, ispred zgrade Doma Republike Srpske.

U 16.00 časova u Kulturnom centru Pale biće održana svečana Akademija.

Predsjednik Organizacionog odbora za obilježavanje 35 godina rada Narodne skupštine Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je uloga parlamenta bila odlučujuća da se očuva Republika Srpska i njena snaga tokom svih godina postojanja.

"Narodna skupština Srpske uvijek je bila izraz demokratske volje naroda. U Narodnoj skupštini su se vodili najozbiljniji razgovori i donosila najvažnije odluke. Ne samo u Odrbameno-otadžbinskom ratu nego i sve vrijeme u kojem smo bili pod snažnim pritiskom međunarodnog faktora", rekao je Dodik na konfereciji za novinare u Banjaluci nakon sjednice Organizacionog odbora.

Dodik je istakao da će Narodna skupština Republike Srpske veoma brzo pristupiti izradi novog ustava Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske osnovana je 24. oktobra 1991. godine u Sarajevu pod prvobitnim nazivom Skupština srpskog naroda u BiH. Njenim osnivanjem započet je formalni proces konstituisanja današnje Republike Srpske.

Odluku o formiranju donijeli su poslanici srpske nacionalnosti koji su izabrani na višestranačkim izborima u jesen 1990. godine u Skupštinu tadašnje SR Bosne i Hercegovine.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Poštujem Bošnjake, ali oni ne razumiju vrijeme koje je došlo

Prvi saziv Narodne skupštine u početku je činilo 77 poslanika (72 iz Srpske demokratske stranke, 4 iz Saveza reformskih snaga Jugoslavije i jedan iz Srpskog pokreta obnove). Ubrzo su se priključili i drugi srpski poslanici, pa je broj narastao na 83 poslanika, što je ostao stalan broj mandata do danas.

Za prvog predsjednika Skupštine izabran je Momčilo Krajišnik 25. oktobra 1991. godine.

U prvim mjesecima rada, Skupština je donijela istorijske odluke koje su pravno oblikovale Republiku Srpsku:

Deklaracija o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine usvojena je 9. januara 1992, prvi Ustav Republike Srpske i Ustavni zakon za njegovo sprovođenje doneseni su 28. februar 1992, čime je formiran formalnopravni i ustavni subjektivitet srpskog naroda.

Osnivanje Narodne skupštine predstavlja ključni politički događaj za Republiku Srpsku, jer su kroz njene institucije doneseni svi ključni zakoni i odluke koji garantuju njen ustavnopravni položaj u BiH.

(RTRS)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Republika Srpska

Narodna skupština Republike Srpske

sjednica

Pale

Godišnjica

Komentari (0)

Više iz rubrike

Меморијални центар Републике Српске

Republika Srpska

"Memorijalni centar prikazuje istinu o stradanju Srba i dobiće još bolju logistiku"

39 min

0
Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије

Republika Srpska

Dodik: Poštujem Bošnjake, ali oni ne razumiju vrijeme koje je došlo

42 min

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран

Republika Srpska

Karan osudio drski čin vrijeđanja srpskog naroda, nadležni da preduzmu zakonom propisane mjere

1 h

1
У Амбасади Русије у БиХ јутрос је отворено бирачко мјесто за гласање на изборима за чланове Државне думе Федералне скупштине Руске Федерације.

Republika Srpska

Kalabuhov: Prijetnja Slovenima "mladi nacizam"

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

27

Minić: Najveća želja mi je da nam Srpsku ispune dječija graja i smijeh

13

19

Ostvarila je mnoge snove, ali na ovaj još čeka: Adriana Lima otkrila svoju najveću želju

13

06

Usvojen program obilježavanja 35 godina Narodne skupštine, svečana akademija 24. oktobra u Palama

13

02

"Elmedin će proći kao el-Mudžahedin, el-Šmitedin"

12

50

"Memorijalni centar prikazuje istinu o stradanju Srba i dobiće još bolju logistiku"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima