Odazvala se opozicija na konsultacije u Palati Republike. Ime mandatara, kažu, nisu saznali. Znaju da u Vladu neće. Draško Stanivuković kaže da će PSS biti korektivni faktor. Ipak, oko Republike Srpske, poručuje lider PSS-a, mora da se ujedine.

"Uvijek moramo znati šta je preče od prečeg. Ako OHR napadne moju Republiku Srpsku, pa nisam ja opozicija tad SNSD-u i Savi Miniću, ja sam pozicija Republike Srpske. Ako neko napadne imovinu, mi zajedno idemo braniti tu imovinu. Po pitanju imovine, nadležnosti, ustavne pozicije Republike Srpske PSS uopšte to nije tema. Oko Ustava, naravno da ćemo razgovarati", rekao je Draško Stanivuković, predsjednik PSS-a.

SDS će biti konstruktivna opozicija, poručuje Branko Blanuša. Kaže lider SDS-a da političkoj korupciji mora da se stane u kraj. U isto vrijeme uvjerava - podržaće sve što je u interesu građana i Republike Srpske.

"OHR ne treba da bude u BiH, odnosno da je on davno trebao da ode sa prostora BiH, i visoki predstavnik i njegova kancelarija. Isto tako, postoji visok stepen saglasnosti za imovinu Republike Srpske", rekao je Branko Blanuša, predsjednik SDS-a.

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U fokusu Liste "Za pravdu i red" će ostati kritika za loše odluke, ali će nuditi i rješenja. Očekuju zaokret u djelovanju nove Vlade i pomak u borbi protiv korupcije.

"Tražili smo i smjenu Luke Petrovića i drugih odgovornih ljudi za loše stanje u Elektroprivredi i da se posljedice tog lošeg rada ne svaljuju na leđa građana u vidu enormnih povećanja računa za struju. Iznijeli smo, takođe, i još neke druge zahtjeve, a gospodin Minić je obećao veliki zaokret, s tim što nismo saznali, još uvijek imena niti mandatara, niti bilo kojeg od ministara, ali je on obećao da će mnogi ljudi koji su sada na funkcijama izgubiti te funkcije", rekla je Zagorka Grahovac, šef Kluba poslanika Liste "Za pravdu i red" u NSRS.

"Sve one stvari koje se direktno tiču Republike Srpske, kao što su imovina, teritorija, mehanizmi odlučivanja, zaštitni mehanizmi poput vitalnog interesa entitetskog glasanja i sve ono drugo što čini sami sadržaj u formalno pravnom smislu, ustavnom smislu Republike Srpske da oko toga nikada ne treba razmišljati da ćemo mi imati bilo kakav stav koji može ugroziti Republiku Srpsku", rekao je Igor Crnadak, predsjednik PDP-a Republike Srpske.

Iz Koalicije za državu od nove Vlade očekuju više sredstava za bošnjačke povratnike.

"Naravno da smo zainteresovani i za poziciju direktora Republičkog sekretarijata za pitanje povratka izbjeglih i raseljenih lica i, naravno, rekli smo, ukoliko im treba i mandatar, spremni smo ponuditi i mandatara", rekao je Mirsad Duratović, poslanik Koalicije za državu – SDA, BiH Zeleni i SDP BiH.

Ime mandatara će biti poznato u nedjelju. Danas je poznato da je na konsultacijama s opozicijom postignut visok stepen saglasnosti kada je u pitanju nastup na zajedničkom nivou.

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"Mislim da bi bilo od svih političkih aktera koji su danas razgovarali izuzetno korektno da se taj dogovor održi i mislim da je to dobro za Republiku Srpsku. Mislim da je dobro da pokazujemo jedan izuzetno visok stepen političke zrelosti, a to sam rekao na početku, na šta sam prvenstveno mislio, na dolazak svih, da jednostavno pokažemo da je Republika Srpska stabilna", rekao je Savo Minić, predsjednik Republike Srpske.

Načelno je dogovoreno i da u izradi novog ustava Republike Srpske treba tražiti najširi mogući konsenzus. Odziv predstavnika opozicije pokazuje da institucije Srpske funkcionišu, bez obzira na različite političke stavove, zaključio je Minić.