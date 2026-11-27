Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje pobjedu kandidata Studentske liste Radomira Saičića na predstojećim predsjedničkim izborima, ocijenivši da će on osvojiti veći procenat glasova nego bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko.

Vučić je doveo u pitanje izborne uslove u Srbiji, poručivši da lično ne namjerava da izađe na izbore, ukoliko Srpska napredna stranka (SNS) prihvati njegov stav.

"Dakle, Radomir Saičić će da pobijedi i to je izvjesna situacija. Ako vi to nazivate pobjedom u ovakvim izbornim uslovima, da, pobijediće, kažem, sa većim procentom nego Lukašenko, što će valjda biti najbolji dokaz demokratije u Srbiji", rekao je Vučić za Kurir.

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On je dodao da je spreman da ne izađe na predsjedničke izbore, čak i ako bude jedini građanin Srbije koji će to učiniti.

Ipak, naglasio je da će poštovati odluku svoje stranke ukoliko ona bude drugačija od njegovog ličnog stava.

"Ako moja stranka donese odluku da idemo na izbore, ja ću, bez obzira na to što ću glasati protiv te odluke, morati da izađem na izbore i glasam za kandidata kojeg moja stranka predloži", poručio je Vučić.

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Najavio je i velike promjene unutar SNS-a, poručivši da će biti smijenjeno 95 odsto onih koji su se, prema njegovim riječima, ponašali bahato i arogantno.

"Stranka će morati da se očisti od onih koji su vezani za stranku samo kada nešto od nje imaju. Moraćemo ponovo da se vratimo čistom narodnom aktivizmu, da se vratimo na početak i da ponovo gradimo", rekao je Vučić.

Odbacio je i tvrdnje o osipanju SNS-a, ističući da ostavke pojedinih poslanika ne znače gubitak poslaničkih mandata, te da se stranci priključuju novi članovi.