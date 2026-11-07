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Vukanović podnio krivične prijave zbog kvarova u RiTE Ugljevik

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АТВ редакција
07.11.2026 17:55

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Nebojša Vukanović, lider Lider liste za pravdu i red
Foto: ATV

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović podnio je danas krivične prijave zbog, kako navodi, osnovane sumnje da je počinjeno više krivičnih djela u vezi sa RiTE Ugljevik.

Krivičnu prijavu podnio je protiv Luke Petrovića, generalnog direktora Elektroprivrede Republike Srpske, Žarka Novakovića, direktora RiTE Ugljevik, Petra Đokića, ministra energetike i rudarstva Republike Srpske i "Drvo-Eksport"d.o.o.Teslić, kao pravnog lica i odgovornog lica u ovom pravnom licu.

Ističe da su krivične prijave podnesene zbog:

– Zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja;

– Nezakonitog davanja pogodnosti privrednim subjektima;

– Nezakonitog postupanja u privrednom poslovanju;

– Nesavjestan rad u službi;

– Zagađivanje životne sredine i

– Oštećenje ili uništenje javnih uređaja.

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Tagovi :

Nebojša Vukanović

Krivična prijava

RiTE Ugljevik

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