Vukanović podnio krivične prijave zbog kvarova u RiTE Ugljevik

Autor:ATV redakcija
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Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović podnio je danas krivične prijave zbog, kako navodi, osnovane sumnje da je počinjeno više krivičnih djela u vezi sa RiTE Ugljevik.
Krivičnu prijavu podnio je protiv Luke Petrovića, generalnog direktora Elektroprivrede Republike Srpske, Žarka Novakovića, direktora RiTE Ugljevik, Petra Đokića, ministra energetike i rudarstva Republike Srpske i "Drvo-Eksport"d.o.o.Teslić, kao pravnog lica i odgovornog lica u ovom pravnom licu.
Ističe da su krivične prijave podnesene zbog:
– Zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja;
– Nezakonitog davanja pogodnosti privrednim subjektima;
– Nezakonitog postupanja u privrednom poslovanju;
– Nesavjestan rad u službi;
– Zagađivanje životne sredine i
– Oštećenje ili uništenje javnih uređaja.
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