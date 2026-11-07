Vukanović podnio krivične prijave zbog kvarova u RiTE Ugljevik

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Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović podnio je danas krivične prijave zbog, kako navodi, osnovane sumnje da je počinjeno više krivičnih djela u vezi sa RiTE Ugljevik.

Krivičnu prijavu podnio je protiv Luke Petrovića, generalnog direktora Elektroprivrede Republike Srpske, Žarka Novakovića, direktora RiTE Ugljevik, Petra Đokića, ministra energetike i rudarstva Republike Srpske i "Drvo-Eksport"d.o.o.Teslić, kao pravnog lica i odgovornog lica u ovom pravnom licu. Ističe da su krivične prijave podnesene zbog: – Zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja; – Nezakonitog davanja pogodnosti privrednim subjektima; – Nezakonitog postupanja u privrednom poslovanju; – Nesavjestan rad u službi; – Zagađivanje životne sredine i – Oštećenje ili uništenje javnih uređaja.

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