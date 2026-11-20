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Foto: ATV

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatilo je danas ukupno 3.158.038,10 KM za podsticaje u poljoprivredi.

Isplaćena je premija za mlijeko za septembar za 2.663 korisnika, saopšteno je iz resornog ministarstva. Isplata je izvršena posredstvom Agencije za agrarna plaćanja.

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