Autor:ATV redakcija
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Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatilo je danas ukupno 3.158.038,10 KM za podsticaje u poljoprivredi.
Isplaćena je premija za mlijeko za septembar za 2.663 korisnika, saopšteno je iz resornog ministarstva.
Isplata je izvršena posredstvom Agencije za agrarna plaćanja.
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