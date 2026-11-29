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Foto: ATV

U Banjaluci će sutra biti održana sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske, na kojem bi trebalo da bude utvrđen konačan prijedlog dnevnog reda druge redovne sjednice parlamenta Srpske.

Sjednica je zakazana za 11.00 časova, najavljeno je iz Narodne skupštine Republike Srpske. Druga sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je ranije za 1. decembar, prenosi Srna.

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