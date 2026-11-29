Autor:ATV redakcija
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Tražimo da se poštuje ono što je u Dejtonu dogovoreno. Zašto bi Srbi ostajali u BiH ako u njoj ne mogu da ostvare prava koja im Dejton garantuje", rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik na društvenoj mreži Iks.
"Pod pritiskom Brisela mijenjano je ono što je dogovoreno. Nametnute odluke visokog predstavnika treba povući, a strane sudije treba da odu iz Ustavnog suda BiH", rekao je Dodik.
Tražimo da se poštuje ono što je u Dejtonu dogovoreno. Zašto bi Srbi ostajali u BiH ako u njoj ne mogu da ostvare prava koja im Dejton garantuje?
Pod pritiskom Brisela mijenjano je ono što je dogovoreno. Nametnute odluke visokog predstavnika treba povući, a strane sudije treba da odu iz Ustavnog suda BiH.
Tokom sedmice sam u intervjuu za beogradsku televiziju Euronews Srbija ponovio da je Republika Srpska stabilna i da ćemo brzo završiti formiranje nove vlade.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 29, 2026
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