Tražimo da se poštuje ono što je u Dejtonu dogovoreno. Zašto bi Srbi ostajali u BiH ako u njoj ne mogu da ostvare prava koja im Dejton garantuje? Pod pritiskom Brisela mijenjano je ono što je dogovoreno. Nametnute odluke visokog predstavnika treba povući, a strane sudije treba da odu iz Ustavnog suda BiH. Tokom sedmice sam u intervjuu za beogradsku televiziju Euronews Srbija ponovio da je Republika Srpska stabilna i da ćemo brzo završiti formiranje nove vlade.