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Željka Cvijanović položila zakletvu pred Narodnom skupštinom

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АТВ редакција
16.11.2026 11:49

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Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH položila je danas zakletvu pred Narodnom skupštinom Republike Srpske.
Foto: ATV

Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH položila je danas zakletvu pred Narodnom skupštinom Republike Srpske.

Podsjećamo, ranije je novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić položio svečanu zakletvu na prvoj sjednici novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske u Banjaluci.

Zakletve su položili i potpredsjednici Republike Srpske, i to Ramiz Salkić iz reda bošnjačkog naroda i Igor Balukčić iz reda hrvatskog naroda.

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Željka Cvijanović

Narodna skupština Republike Srpske

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