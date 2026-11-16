Željka Cvijanović položila zakletvu pred Narodnom skupštinom

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Foto: ATV

Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH položila je danas zakletvu pred Narodnom skupštinom Republike Srpske.

Podsjećamo, ranije je novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić položio svečanu zakletvu na prvoj sjednici novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske u Banjaluci. Zakletve su položili i potpredsjednici Republike Srpske, i to Ramiz Salkić iz reda bošnjačkog naroda i Igor Balukčić iz reda hrvatskog naroda.

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