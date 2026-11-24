Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da je policija sposobna da u saradnji sa drugim agencijama iskontroliše svaki oblik organizovanog kriminala i da tu nema pošteđenih, niti će ih ikada biti.

Budimir je potvrdio da se velika policijska akcija "Emisar" sprovodi na području Republike Srpske i FBiH.

"U ovom trenutku je uhapšeno pet osoba. Vrše se pretresi na području na kojem je kuća Đorđa Ždrale. Riječ je o organizovanom kriminalu, odnosno vršenju nekoliko krivičnih djela", rekao je Budimir novinarima.

Prema njegovim riječima, sve se radi pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva.

"Akcija se realizuje u saradnji sa Agencijom za istrage i zaštitu (SIPA) koja sprovodi akciju na području Federacije BiH", istakao je Budimir.

Podsjećamo, u akciji su, između ostalih, uhapšeni Naser Orić i Nikolina Šljivić. Orić je uhapšen na području Olova, a Šljivićeva u Istočnom Sarajevu.