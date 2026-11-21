"Njegova snaga nije samo u tome što dugo traje već i u tome što je kroz sve te godine uspio da nametne teme od kojih je zavisio položaj Srpske. Od ranih devedesetih do danas, njegova karijera pokazuje koliko daleko može da dosegne političar koji ima jasan cilj, snažnu organizaciju i istrajnost da svoju poziciju brani i kada su okolnosti najteže", istakao je Zobenica u autorskom tekstu koji Medijski sistem Republike Srpske - SRNA prenosi u cjelosti:

Postoje političari čija se karijera može opisati nizom funkcija koje su obavljali. Postoje i oni čiji se značaj ne može razumjeti bez proučavanja čitave epohe. Milorad Dodik pripada ovoj drugoj grupi.

Njegova politička biografija, započeta na prvim višestranačkim izborima 1990. godine, postala je neodvojiva od političkog života Republike Srpske u decenijama nakon Dejtona.

Bio je predsjednik Vlade, predsjednik Republike Srpske i srpski član Predsjedništva BiH. Ali nijedna od tih funkcija, posmatrana zasebno, ne objašnjava razmjere njegovog uticaja.

Da bi se razumio Dodik, potrebno je postaviti ozbiljnije pitanje: kako je jedan političar uspio da tokom više od tri decenije ostane u središtu političkih procesa, a da od 2006. godine bude presudna figura vlasti u Republici Srpskoj?

Odgovor nije u pukoj političkoj sreći. On leži u sposobnosti da se institucionalna pitanja pretvore u jasnu političku ideju, da se oko te ideje okupi trajna podrška i da se ona brani u okolnostima koje su se neprestano mijenjale.

Radovan Karadžić je vezan za period osnivanja Republike Srpske i njenog ratnog političkog vođstva. Dodik je svoju istorijsku ulogu izgradio u poslijeratnom periodu.

Pred njim nije bilo pitanje kako stvoriti institucije, već kako sačuvati njihovu političku snagu u složenom ustavnom poretku BiH. Upravo je tu njegov najveći doprinos: nije dopustio da pitanje položaja Republike Srpske postane sporedna administrativna tema, već ga je postavio u središte svake važne rasprave o budućnosti BiH.

Dejtonski sporazum utvrdio je BiH kao državu sastavljenu od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH. U takvom poretku nadležnosti nije samo pravna materija. One određuju stvarnu političku moć, prostor za odlučivanje i mogućnost da Republika Srpska samostalno oblikuje svoj razvoj u okvirima Ustava.

Dodik je to razumio ranije i jasnije od mnogih svojih savremenika. Njegova politika godinama počiva na uvjerenju da se položaj Srpske ne čuva samo svečanim izjavama nego i stalnim političkim insistiranjem na njenim ustavnim pravima.

U tome je i osobenost njegove strategije. On je uspio da složen jezik ustava, nadležnosti i institucionalnih odnosa učini razumljivim širokom krugu ljudi.

Građanin ne mora da poznaje svaki član Dejtonskog sporazuma da bi razumio njegovu osnovnu poruku: o pravima Republike Srpske mora se odlučivati uz njen pristanak, a ne mimo njenih institucija. Ta sposobnost da se pravno pitanje pretvori u snažnu, prepoznatljivu političku poziciju jedan je od razloga njegove izuzetne dugovječnosti.

Drugi razlog je politička izdržljivost. Dodik je prolazio kroz izborne cikluse, promjene međunarodnih okolnosti, institucionalne sukobe i pritiske koji bi mnoge političare potisnuli sa scene.

On je, međutim, u svakoj novoj okolnosti nalazio način da ostane aktivan činilac. Mijenjao je funkcije, ali nije gubio političku inicijativu. Čak i nakon što mu je 2025. godine okončan mandat predsjednika Republike Srpske, njegov uticaj na politički život Srpske ostao je tema koju nije moguće zaobići.

Takav kontinuitet ne nastaje sam od sebe. On zahtijeva organizaciju, osjećaj za politički trenutak i sposobnost da se između stranačkog vođstva i šireg javnog interesa uspostavi trajna veza.

Dodik je izgradio politički pravac koji je nadživio pojedinačne kampanje. Njegove poruke o samostalnosti odlučivanja, očuvanju nadležnosti i političkom dostojanstvu Republike Srpske postale su okosnica javne rasprave, čak i onda kada su njegovi protivnici nastojali da tu raspravu povedu u drugom pravcu.

Njegova uloga značajna je i za razumijevanje razvoja Republike Srpske. Politička stabilnost i ekonomski napredak ne nastaju jednim potezom niti se mogu pripisati samo jednom čovjeku.

Ipak, pravo na sopstvene institucije i nadležnosti predstavlja uslov da se o razvoju uopšte odlučuje. Dodik je upravo tu vezu između političkog položaja i mogućnosti ekonomskog djelovanja uporno isticao. U njegovoj politici odbrana dejtonskih prava nije bila izdvojena od pitanja svakodnevnog života, investicija i budućnosti Srpske.

Zato bi njegov politički model morao da dobije mjesto na fakultetima političkih nauka. Studenti bi na tom primjeru mogli da izučavaju kako se gradi dugotrajna podrška, kako politička stranka zadržava snagu kroz različite periode i kako se jedno ustavno pitanje održava u središtu javne pažnje tokom decenija. Mogli bi da analiziraju i rijetku sposobnost političkog lidera da ostane relevantan bez obzira na to koju funkciju u datom trenutku obavlja.

Milorad Dodik je, bez sumnje, najupečatljiviji politički lider poslijeratne Republike Srpske. Njegova snaga nije samo u tome što dugo traje već i u tome što je kroz sve te godine uspio da nametne teme od kojih je zavisio položaj Srpske.

Od ranih devedesetih do danas, njegova karijera pokazuje koliko daleko može da dosegne političar koji ima jasan cilj, snažnu organizaciju i istrajnost da svoju poziciju brani i kada su okolnosti najteže.

Zbog toga izučavanje Milorada Dodika ne bi bilo samo izučavanje jedne ličnosti. Bilo bi to izučavanje načina na koji je Republika Srpska, u decenijama nakon Dejtona, politički artikulisala i branila svoj položaj, suočena sa pritiscima i nastojanjima dijela zapadnih političkih centara da BiH urede kao unitarnu državu, čime bi, po ovom viđenju, bio narušen njen dejtonski poredak.

Međunarodna dimenzija Dodikove politike zaslužuje posebno poglavlje. Ustav BiH vođenje spoljne politike povjerava njenim institucijama, ali to nije spriječilo Dodika da pitanje položaja Republike Srpske iznese pred strane državnike i uvede ga u međunarodne političke razgovore. Njegova strategija bila je da Srpska ne čeka da drugi tumače njen stav, već da ga njeni predstavnici neposredno saopštavaju onima koji utiču na prilike u BiH.

Taj pristup dobijao je različite oblike kako su se mijenjale političke okolnosti u svijetu. Održavani su neposredni kontakti sa Rusijom, a delegacije Republike Srpske, u kojima je bio i Dodik, razgovarale su sa zvaničnicima u Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama.

Poseban prostor za saradnju tražen je i među evropskim zemljama koje su spremne da saslušaju stavove Srpske o dejtonskom uređenju. Kontakti sa američkim zvaničnicima ne znače da su svi sporovi sa Vašingtonom nestali; njihov značaj je u tome što se razgovor vodi i onda kada su razlike velike.

Upravo zato je i ovaj dio Dodikove strategije vrijedan izučavanja. Kao lider Srba u Republici Srpskoj, uspio je da srpsko nacionalno pitanje u BiH iznese na međunarodnu scenu i učini ga temom razgovora sa predstavnicima velikih svjetskih sila. Uporno je ukazivao na položaj srpskog naroda, ustavna prava Republike Srpske i nastojanja dijela zapadnih političkih centara da BiH urede kao unitarnu državu.

Njegova politička borba doprinijela je tome da se glas Srpske čuje izvan BiH i da se svaka rasprava o njenoj budućnosti suoči i sa stavom onih koji brane dejtonski položaj Republike Srpske.