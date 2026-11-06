Autor:ATV redakcija
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Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, Zoran Stevanović, rekao je za RTRS da će prihvatiti mandat narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji mu je povjeren na proteklim izborima.
Do izbora nove Vlade Republike Srpske nastaviće da obavlja dužnost ministra, dok će poslanički mandat, u skladu sa zakonom, staviti u stanje mirovanja.
"Nakon toga vidjećemo da li ću se vratiti u poslaničke klupe ili ću ostati član Vlade", naveo je Stevanović.
(RTRS)
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