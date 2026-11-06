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Zoran Stevanović prihvata mandat narodnog poslanika

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АТВ редакција
06.11.2026 12:24

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Zoran Stevanović
Foto: ATV

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, Zoran Stevanović, rekao je za RTRS da će prihvatiti mandat narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji mu je povjeren na proteklim izborima.

Do izbora nove Vlade Republike Srpske nastaviće da obavlja dužnost ministra, dok će poslanički mandat, u skladu sa zakonom, staviti u stanje mirovanja.

"Nakon toga vidjećemo da li ću se vratiti u poslaničke klupe ili ću ostati član Vlade", naveo je Stevanović.

(RTRS)

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Tagovi :

Zoran Stevanović

Vlada Republike Srpske

Narodna skupština Republike Srpske

poslanički mandat

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