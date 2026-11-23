Neophodno je reagovati na kontinuirane pokušaje razvlašćivanja Republike Srpske i derogiranja njenih ustavnih nadležnosti, poručio je predsjednik Asocijacije patriota Republike Srpske Slobodan Župljanin.

Župljanin je nakon vanredne sjednice Predsjedništva Asocijacije, novinarima u Banjaluci rekao da je jedan od takvih pokušaja koji zabrinjava posljednja odluka krnjeg Ustavnog suda BiH, kojom su ocijenjene neustavnim odluke srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović i Narodne skupštine Republike Srpske o proglašenju štetnom po vitalni interes Srpske odluke Predsjedništva BiH o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH bez konsenzusa.

"Djelovanje Ustavnog suda BiH i brojne njegove odluke ne doprinose stabilizaciji prilika u BiH, već dodatno usložnjavaju političke odnose. Ne možete derogirati dejtonske nadležnosti Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske", naglasio je Župljanin.

On je istakao da je ovdje riječ o kontinuiranoj namjeri da se Republika Srpska razvlašćuje.

"Ustavni sud BiH ovakvim odlukama vrši napad na Ustav i na BiH", ocijenio je Župljanin.

On je rekao da Asocijacija patriota Republike Srpske želi da svoj patriotski, naučni i stručni potencijal stavi u funkciju zaštite Republike Srpske, a kao jedno od važnih pitanja na tom putu izdvojio je donošenje novog Ustava Republike Srpske.

"Imamo li sada uslove da izrazimo volju naroda kroz donošenje novog Ustava Republike Srpske i da se na taj način zaštitimo, ponovo implementirajući samo ono što je utvrđeno Ustavom BiH i Dejtonskim mirovnim sporazumom? Ili ćemo opet od toga odustajati? To su pitanja o kojima moramo razgovarati", naveo je Župljanin.

Govoreći o odnosima Republike Srpske i Srbije, on je naveo da oni moraju biti zasnovani na ustavima i potpisanim sporazumima, te da promjena vlasti ne smije biti razlog za negiranje ranije postignutih dogovora.

"Odnosi između srpskog naroda i Republike Srpske, odnosno srpskog naroda i Republike Srbije, moraju biti zasnovani na osnovama ustava i potpisanih sporazuma. Ne možemo svakom smjenom vlasti negirati sve ono što je do tada postignuto i dogovoreno", istakao je Župljanin.

On je najavio da će Asocijacija o ovim pitanjima razgovarati i sa drugim društvenim subjektima i nadležnim institucijama Republike Srpske, s ciljem pronalaženja odgovora na aktuelne političke izazove i očuvanja ustavne pozicije Republike Srpske.