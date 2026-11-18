Stručnjak za bezbjednost Slobodan Župljanin smatra da posjeta iranskog vjerskog i političkog zvaničnika ajtolaha Alireze Arafija BiH može imati teže negativne posljedice po bezbjednost u BiH i Republici Srpskoj, te ističe da se bošnjačko političko Sarajevo ne smije otvoreno svrstavati u sukobu SAD i Irana na stranu Teherana.

"Ne treba i ne smije, a očito to čini i pravi direktnu štetu bošnjačkom korpusu samo radi toga da se učini ili pokuša učiniti šteta Republici Srpskoj i srpskom narodu na putu jačanja samostalnih diplomatskih odnosa sa SAD", izjavio je Srni Župljanin.

On je ocijenio da je bezbjednosna situacija u BiH trenutno povoljna, ali istovremeno i rovita i izazovna.

"Mir i stabilnost se moraju sačuvati jer je to u interesu svih u BiH i regionu", rekao je Župljanin.

Župljanin podsjeća kakvu je ulogu u prethodnom građanskom ratu u BiH imala Islamska Republika, čiji su mudžahedini počinili najveće ratne zločine i zvjerstva nad srpskim narodom i kakav odnos imaju prema hrišćanstvu.

"Osnovano se postavlja pitanje da li je i ova posjeta u funkciji novih prijetnji srpskom narodu u trenutku kada njegovi legitimni predstavnici jačaju odnose miroljubive saradnje sa svima u svijetu, pa i sa SAD? I nije li ovo pokušaj da se ubace klipovi u točkove nezaustavljive saradnje Republike Srpske i SAD?", pita Župljanin.

Prema njegovim riječima, ova posjeta je izazvala brojne rasprave u vezi sa svrsishodnošću i opravdanošću pogotovo što se dešava u vrijeme dizanja novih tenzija na Bliskom istoku.

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"Ozbiljno je pitanje kakva se poruka šalje Srbima i Republici Srpskoj, SAD i Evropi ili se ostavlja da svako posjetu doživljava na svoj način. Situaciju dodatno usložnjava ukupna netransparentnost posjete, što ostavlja prostor za određene manipulacije", ukazao je Župljanin.

Župljanin je napomenuo da je ova posjeta izazvala reakcije javnosti kojoj bi nadležni iz Sarajeva trebali ponuditi ozbiljne odgovore, kako stvari ne bi krenule u pogrešnom pravcu i kako bi se izbjegle teže negativne posljedice.

Mediji navode da je iranski ajatolah Alireza Arafi, konzervativni vjerski autoritet, jedan od trojice članova Privremenog vijeća rukovodstva Irana, boravio u Sarajevu 15. novembra i prisustvovao ceremoniji na kojoj je Nedžad Grabus preuzeo dužnost reisa Islamske zajednice u BiH.