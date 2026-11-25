Vlasnik Informera Dragan J. Vučićević uhapšen je u srijedu, 25. novembra, po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je izvršio krivična d‌jela izazivanje panike i nereda kao i ometanje pravde.

Advokat Denis Bećirić objašnjava kolika je kazna zaprećena ukoliko tužilaštvo Srbije dokaže krivična d‌jela za koja se sumnjiči vlasnik "Informera".

"Za svako od dva krivična d‌jela za koja su mediji objavili da se stavljaju na teret Draganu J. Vučićeviću predviđene su kazne zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina, s tim što je za ometanje pravde propisana i novčana kazna, uz zatvorsku. I pored toga što je osumnjičeni iskazivao istrajnost i upornost prilikom vršenja inkriminisanih radnji, za ova dva krivična d‌jela u sticaju, ukoliko se dokaže njegova odgovornost, teorijski bi mogla bi da mu se izrekne i jedinstvena uslovna osuda, ali je, na osnovu svih okolnosti i sudske prakse realno očekivati da to ipak bude bezuslovna kazna zatvora u rasponu između jedne i tri godine, kao i novčana kazna", kaže advokat Denis Bećirić.

Odluka tužilaštva

Podsjetimo, Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je ranije da je po njihovom nalogu od strane MUP Srbije, PS Voždovac donijeto je Rješenje o zadržavanju D.V zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično d‌jelo Izazivanje panike i nereda u produženom trajanju- čl. 343 st.2 u vezi st.1 u vezi čl.61 KZ i krivično djelo Ometanje pravde čl.336b KZ, prenosi Nova.rs.

"Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje pred javnim tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu u četvrtak, 26. novembra", navedeno je iz tužilaštva Srbije.