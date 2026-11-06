Aktivan sistem Pronađi me! Nestao Boban Đorđević

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije aktiviralo je tokom noći sistem „Pronađi me“, nakon što je prijavljen nestanak desetogodišnjeg Bobana Đorđevića iz Velike Plane.

Dječak je nestao juče, 5. novembra, a posljednji put je viđen oko 9.21 čas, kada je napustio Dječiji dispanzer u Ulici Prvog srpskog ustanka u Smederevskoj Palanci.

Boban je visok oko 150 centimetara, ima crnu kosu i crne oči.

Boban Đurđević MUP

U trenutku nestanka nosio je crnu jaknu sa kapuljačom, crnu majicu sa bijelim natpisom u visini grudi, ispod kojeg se nalazi crvena linija, donji dio plave trenerke sa bijelom aplikacijom ispod lijevog džepa i crne patike.

Srbija Kako funkcioniše sistem 'Pronađi me' koji se aktivira u slučaju nestanka djece

Nestanak dječaka policiji je prijavljen 5. novembra, nakon čega je aktiviran sistem za hitno obavještavanje javnosti „Pronađi me“.

Iz policije apeluju na sve građane koji imaju bilo kakve informacije o nestalom dječaku da odmah pozovu broj 192.