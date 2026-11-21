Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem "Pronađi me" za hitno obavještavanje javnosti u slučaju nestanka sedamnaestogodišnjeg Andreja Davidovića iz Zemuna, lica sa posebnim potrebama, koji se danas oko 11.30 časova udaljio od kuće u Bačkoj ulici i nije se vratio.

Andrej ima autizam i ne govori, visine je oko 165-170 centimetara, srednje tjelesne konstitucije, svijetlo smeđe kratke kose, plavih očiju, nosi ortopedsku cipelu, na sebi je imao crnu jaknu sa kapuljačom, trenerku tamne boje i teget cipele.

Policiji je nestanak prijavila majka dječaka, danas oko 12.35 časova.

Republika Srpska Dejtonski sporazum 31 godinu kasnije: Poruke iz Srpske o miru

Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na 192.

Informacije su objavljene na sajtu: http://pronadjime.mup.gov.rs/

(Kurir)