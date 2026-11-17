Poslanik Studentske liste Aleksandar Čupić, koji je predložen za predsjednika Skupštine Srbije, izjavio je da je spreman da preuzme tu funkciju, ali da nije izvjesno da će biti izabran danas.

"Jako sam ponosan što sam predložen za funkciju predsednika parlamenta, spreman sam da preuzmem tu ulogu, ali nije izvjesno da će se to desiti danas", rekao je Aleksandar Čupić za Naš portal.

Govoreći o dosadašnjem toku sednice Skupštine Srbije, Čupić je naveo da su poslanici u sali proveli svega dvadesetak minuta, u dva navrata.

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"Bili smo dva puta po 10 minuta u sali, mislim da je to malo neodgovorno od strane onoga ko vodi sjednicu. Čeka nas pauza na koju nismo upozoreni, ali, dobro, predsjedavajući ima pravo da propisuje pauze", kazao je Čupić.

Čupić je kandidat Studentske liste za predsednika parlamenta, a sednicom do izbora novog rukovodstva predsjedava Stojan Radenović.