Predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije Aleksandar Čupić potpisaće Odluku o raspisivanju izbora za predsjednika Republike u četvrtak, 26. novembra, u 12 časova, saopšteno je iz Skupštine.

Predsjednik Narodne skupštine Odluku će potpisati u centralnom holu Doma Narodne skupštine.

Aleksandar Vučić podnio je ostavku na mjesto predsjednika Srbije 27. septembra, a prema izbornim pravilima, izbori moraju biti održani u roku od tri mjeseca od prestanka mandata.

Od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proći manje od 30 ni više od 60 dana.

Izbore za predsjednika Republike raspisuje predsjednik Narodne skupštine.

Ko će učestvovati na predsjedničkim izborima?

„Studentska lista“ se zasad nije izjasnila o svom kandidatu, ali su najavili da će ga otkriti nakon raspisivanja predsjedničkih izbora. S druge strane, Aleksandar Vučić, šef poslaničke grupe „Srbija pobjeđuje“, navodi da Srpska napredna stranka najvjerovatnije neće učestvovati na tim izborima, ali to nije zvanična odluka, pa treba sačekati da SNS definitivno donese odluku.

Socijalistička partija Srbije (SPS) nije pominjala mogućnost učešća na predsjedničkim izborima. Na nedavno održanim vanrednim parlamentarnim izborima nisu prešli cenzus, tako da ostaje veliko pitanje kakva će biti zvanična odluka SPS-a u vezi sa predsjedničkim izborima.

Kandidaturu su najavili Branimir Nestorović, lider pokreta „Mi – Snaga naroda“, Bogoljub Karić, Branko Pavlović i Aleksandar Vulin. U ovaj krug kandidata ulazi i neko sa „Studentske liste“, a dosad se u javnosti najviše spekulisalo da bi njihov kandidat mogao da bude Radomir Saičić.