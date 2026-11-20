Autor:ATV redakcija
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Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje u 17 časova, navodeći da se na širem području Beograda u naredna dva sata očekuju povremena kiša i kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom.
U centru Beograda počelo je već da grmi i sijeva.
Počela je da pada i kiša.
Kako je najavio RHMZ, do kraja dana biće umjereno do potpuno oblačno u većem dijelu zemlje mjestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok će se suvo vrijeme biti samo na krajnjem jugu zemlje.
Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni, u planinskim predjelima povremeno i jak.
Novembarska oluja visoke baze u okolini Novog Sada ovog popodneva.
Oluje se kreću ka istoku prostorom između Šapca i Vrbasa.
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