Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje u 17 časova, navodeći da se na širem području Beograda u naredna dva sata očekuju povremena kiša i kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom.

U centru Beograda počelo je već da grmi i sijeva.

Počela je da pada i kiša.

Kako je najavio RHMZ, do kraja dana biće umjereno do potpuno oblačno u većem dijelu zemlje mjestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok će se suvo vrijeme biti samo na krajnjem jugu zemlje.

Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni, u planinskim predjelima povremeno i jak.

Oluja i u Novom Sadu

Novembarska oluja visoke baze u okolini Novog Sada ovog popodneva.

Oluje se kreću ka istoku prostorom između Šapca i Vrbasa.