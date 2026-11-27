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Foto: ATV

Na poznati restoran u Beogradu 22. novembra bačen je Molotovljev koktel.

Kako saznaje Telegraf, na poznati restoran u Beogradu bačen je molotovljev koktel danas u 18 časova. Brzom reakcijom vatrogasaca požar je ugasen. Na svu sreću nema povrijeđenih osoba. Kako saznajemo, u toku je potraga za napadačem kojeg su snimile kamere.

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