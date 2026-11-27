Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Na poznati restoran u Beogradu 22. novembra bačen je Molotovljev koktel.
Kako saznaje Telegraf, na poznati restoran u Beogradu bačen je molotovljev koktel danas u 18 časova.
Brzom reakcijom vatrogasaca požar je ugasen.
Na svu sreću nema povrijeđenih osoba.
Kako saznajemo, u toku je potraga za napadačem kojeg su snimile kamere.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
2 h0
Srbija
2 h2
Srbija
3 h1
Srbija
5 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu