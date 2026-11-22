Šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić izjavio je juče da je u sadašnjim uslovima besmisleno učešće na predsjedničkim izborima.

Dodao je da će, ukoliko SNS bude učestvovao na ovim izborima, to biti mimo njegove volje.

Vučić je rekao da će vladajuća većina pronaći nekih "10 malih satelita" kako bi dali legitimitet predsjedničkim izborima.

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Aleksandar Vučić je ukazao da se od izbora održanih 25. oktobra gomila mnogo problema. Dodao je da Nacionalna služba za zapošljavanje dobija sve više upita, a da vladajuća većina neće skoro sastavljati vladu.

"Imaće sada tuče i svađe oko toga ko će da im bude predsjednik Republike, a onda da li će opet da bude to crnogorsko krilo, kao što je crnogorsko krilo pobijedilo u Skupštini. Ako im pobijedi krilo koje je blisko Milu Đukanoviću i separatističkim krugovima u Crnoj Gori, koje predstavlja Saičić, ili će da kandiduju Katarinu Šćepanović, nastavnicu iz srednje škole", rekao je Vučić

Dodao je da će neko ipak morati da drži deficit na nivou do tri odsto i da stopu javnog duga ne poveća preko 45 odsto.

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"To su važne stvari. Da li će uspjeti ili ne, to ćemo da vidimo", rekao je Vučić.

"Tu sam da primim prve udarce"

Govoreći o ljudima koji su mu nakon izbora okrenuli leđa i napustili stranku, kazao je da se sada osjeća oslobođeno. Studentsku listu, kako je ocijenio, na okupu drži jedino strah od onoga što govori i radi i mogućnosti da dođe do promjene vlasti.

"Tu sam da primim prve udarce, a poslije da vidimo koliko će neki mlađi poslije Skupštine da preuzimaju više odgovornosti", rekao je Vučić.

Istakao je da sve više stranih medija i novinara pokazuje zainteresovanost za stanje u medijima u Srbiji i sudbinu "Informera". Na pitanje da li je vidio tekst britanskog "Telegrafa" pod naslovom "Sloboda medija nije samo za liberale", odgovorio je da ga je pročitao.

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"Dobro je da je britanski 'Telegraf' pokazao zainteresovanost i za sudbinu 'Informera' i uopšte za slobodu štampe, slobodu izražavanja, slobodu javne riječi u Srbiji. To što se događa sa 'Informerom', to je nešto što nikada nisam vidio u svom životu. Da organizujete, kako oni to kažu, 'ispitni postupak' ili tako nekako, a u stvari suđenje gdje ti je i tužilac i sudija isti: kadija te tuži, kadija ti sudi", rekao je Vučić, prenosi "Blic".