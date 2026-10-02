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Biciklista preminuo nakon što mu je pozlilo tokom vožnje

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02.10.2026 07:25

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Biciklista je preminuo sinoć u Beogradu nakon što mu je pozlilo tokom vožnje, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Nesreća se dogodila u 19 časova. U toku noći se dogodila još jedna saobraćajna nesreća i u njoj je jedna osoba lakše povrijeđena.

(Tanjug)

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Beograd

preminuo biciklista

Hitna pomoć

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