Biciklista preminuo nakon što mu je pozlilo tokom vožnje

Autor:ATV redakcija
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Biciklista je preminuo sinoć u Beogradu nakon što mu je pozlilo tokom vožnje, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Nesreća se dogodila u 19 časova. U toku noći se dogodila još jedna saobraćajna nesreća i u njoj je jedna osoba lakše povrijeđena.
(Tanjug)
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