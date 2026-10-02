Biciklista preminuo nakon što mu je pozlilo tokom vožnje

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Biciklista je preminuo sinoć u Beogradu nakon što mu je pozlilo tokom vožnje, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Nesreća se dogodila u 19 časova. U toku noći se dogodila još jedna saobraćajna nesreća i u njoj je jedna osoba lakše povrijeđena. (Tanjug)

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