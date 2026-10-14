Bivša manekenka Slađana Tesla pronađena mrtva u stanu

Nekadašnja proslavljena manekenka Slađana Tesla (53) pronađena je mrtva u utorak u svom stanu na Novom Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, Tesla je živjela sama, a komšije je nisu vidjele nekoliko dana. Nakon što je iz njenog stana počeo da se širi neprijatan miris, stanari su obavijestili upravnika zgrade, koji je potom pozvao policiju. Po dolasku na lice mjesta, nadležne službe su ušle u stan i zatekle tijelo.

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Slađana Tesla bila je jedno od najprepoznatljivijih lica domaće modne industrije krajem prošlog i početkom ovog vijeka. Tokom višegodišnje karijere radila je za vodeće domaće i inostrane kreatore, ostavivši dubok trag na modnim pistama širom regiona, a javnosti je bila poznata i po tvrdnjama o rodbinskoj povezanosti sa slavnim naučnikom Nikolom Teslom.

Nakon manekenske karijere, ostala je aktivna u modnom svoketu kao koreografkinja i organizatorka događaja.

Zvanični uzrok i tačno vrijeme smrti biće poznati nakon obdukcije i završene istrage.

(Telegraf.rs)