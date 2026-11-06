Bogoljub Karić hitno primljen u bolnicu

Poznati političar i funkcioner Bogoljub Karić rano jutros viđen je u krugu Kliničkog centra Srbije, gd‌je je došao u pratnji dvojice prijatelja kako bi potražio ljekarsku pomoć.

Bogoljub Karić se po dolasku u zdravstvenu ustanovu bez zadržavanja uputio ka Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, i to u dio predviđen za prijem hitnih slučajeva.

Prolaznici su primijetili da tokom cijelog prolaska kroz krug bolnice nije ispuštao mobilni telefon iz ruku, d‌jelujući veoma zamišljeno i usredsređeno na poruke i pozive.

Iako je u pratnji prijatelja pokušavao da ne privlači pažnju okoline i prođe neopaženo, njegov jutarnji dolazak u bolnicu nije promakao oku prolaznika, pišu Novosti.

Svijet Uhapšena bivša turska ministarka

Razlog hospitalizacije još nije poznat. Za sada nije objavljeno zbog kojih zdravstvenih tegoba je potražio pomoć, niti da li je riječ o ranije zakazanom pregledu ili vanrednoj situaciji.

Takođe, još nije poznato da li će političar nakon pregleda na ovoj klinici, koja se bavi oboljenjima uha, grla i nosa, kao i hirurgijom glave i vrata, biti pušten kući ili zadržan na daljim ispitivanjima.