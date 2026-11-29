U Nišu je policija uhapsila mladića D. H. (18) zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistva. Sumnja se da je on nasmrt pretukao muškarca (58), koji je preminuo usljed zadobijenih povreda.

„Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. H. (2008) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistva. Kako se sumnja, on je jutros na ulici u Nišu pesnicama zadao udarce u glavu pedesetosmogodišnjem muškarcu, koji je usljed zadobijenih povreda preminuo.

Brzim i efikasnim radom policija je pronašla i uhapsila osumnjičenog. D. H. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu“, navodi se u saopštenju Policijske uprave Niš.