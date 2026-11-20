Veliki požar izbio je u kasnim popodnevnim satima u širem centru Niša i zahvatio nekoliko kuća u Novosadskoj i Zaječarskoj ulici.

Na lice mjesta odmah je upućeno više vatrogasnih vozila, a desetak vatrogasaca-spasilaca iz niške protivpožarne brigade aktivno radi na lokalizaciji i gašenju vatrene stihije.

Prema prvim informacijama sa terena, za sada nema podataka o povrijeđenim ili stradalim licima, ali je na objektima pričinjena veća materijalna šteta.

Uzrok izbijanja požara biće poznat nakon završetka intervencije i uviđaja, piše "Snaga Juga".