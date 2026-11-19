Autor:ATV redakcija
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Novi predsjednik Narodne skupštine Srbije Aleksandar Čupić pokazao je da nema tolerancije za kršenje Poslovnika te je već izrekao kazne.
Među kažnjenima su šefovi poslaničkih grupa i iz Studentske liste i liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje.
Jovo Bakić, šef grupe "Studentska lista" dobio je opomenu, baš kao i Aleksandar Vučić, šef grupe "Srbija pobeđuje".
Čupić je najprije upozorio Bakića da se vrati na temu, a zatim mu izrekao i opomenu.
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Prvi čovjek parlamenta je prethodno izrekao opomenu i poslaniku Aleksandru Vučiću zbog nepridržavanja dnevnog reda.
Nakon izricanja opomene, poslanici poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" ustali su iz klupa.
Na poziv Vučića poslanici su se vratili na svoja mjesta.
Poslanik se za opomenu kažnjava oduzimanjem 10 odsto plate.
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Za dvije opomene kažnjava se sa 20 odsto, a za treću mu se izriče mjera udaljenja sa sjednice, kao i kazna oduzimanja 50 odsto od plate.
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