Novi predsjednik Narodne skupštine Srbije Aleksandar Čupić pokazao je da nema tolerancije za kršenje Poslovnika te je već izrekao kazne.

Među kažnjenima su šefovi poslaničkih grupa i iz Studentske liste i liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje.

Jovo Bakić, šef grupe "Studentska lista" dobio je opomenu, baš kao i Aleksandar Vučić, šef grupe "Srbija pobeđuje".

Čupić je najprije upozorio Bakića da se vrati na temu, a zatim mu izrekao i opomenu.

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Prvi čovjek parlamenta je prethodno izrekao opomenu i poslaniku Aleksandru Vučiću zbog nepridržavanja dnevnog reda.

Nakon izricanja opomene, poslanici poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" ustali su iz klupa.

Na poziv Vučića poslanici su se vratili na svoja mjesta.

Odbijeno im od plate

Poslanik se za opomenu kažnjava oduzimanjem 10 odsto plate.

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Za dvije opomene kažnjava se sa 20 odsto, a za treću mu se izriče mjera udaljenja sa sjednice, kao i kazna oduzimanja 50 odsto od plate.