Predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije Aleksandar Čupić potpisaće danas Odluku o raspisivanju izbora za predsjednika Republike, saopšteno je iz Skupštine.

Podjećamo, Aleksandar Vučić ostavku na mjesto predsjednika Srbije podnio je 27. septembra, a prema izbornim pravilima, izbori moraju biti održani u roku od tri mjeseca od prestanka mandata.

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Od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proći manje od 30, niti više od 60 dana.