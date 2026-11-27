Vršilac dužnosti predsjednika Srbije Aleksandar Čupić jedini nije potpisao zajedničku deklaraciju sa procesa Brdo-Brioni u Ohridu, uz obrazloženje da nema legitimitet da to učini, ali se saglasio sa svim principima u tom dokumentu, navela je predsjednik Sjeverne Makedonije Gordana Siljanovska Davkova.

"Iako se saglasio sa svim principima usvojene deklaracije, Čupić je danas jedini rekao da ne može da je potpiše i otvoreno da stane iza nje jer se njegov legitimitet potvrđuje na drugi način" navela je Davkova na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednicima Hrvatske i Slovenije, po okončanju 15. samita Procesa Brdo-Brioni.

Čupić je za medije iz Srbije rekao da je tokom susreta sa regionalnim liderima na samitu lidera procesa Brdo-Brioni u Ohridu naišao na prijateljski prijem i zadovoljstvo zbog načina komunikacije, ističući da Srbija mora da gradi što bolje odnose sa komšijama.

On je naveo da se sastao sa srpskim članom i predsjedavajućom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović, predsjednicima Crne Gore Jakovom Milatovićem i Sjeverne Makedonije Gordanom Siljanovskom Davkovom, te da je upoznao i predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića.

Čupić je rekao da su oni bili jako prijateljski nastrojeni, a da on, kao predsjednik Skupštine Srbije koji je vršilac dužnosti predsjednika Srbije, nije želio da na bilo koji način prejudicira državnu i međunarodnu politiku Srbije.

"I vidim da su i oni bili prezadovoljni tonom i načinom kako smo mi uspostavili neki novi kvalitet komunikacije u bilateralnim odnosima" naveo je Čupić.

On smatra da saradnja sa Crnom Gorom mora da bude specijalna u odnosu na ostatak zemalja u Evropi, te da postoji volja i među građanima Srbije i Crne Gore da odnosi budu daleko bolji nego sada, kao i da se oni ne koriste u dnevno-političke svrhe.

Ranije danas iz Skupštine Srbije je saopšteno da je Čupić rekao da Srbija ima duboko razumijevanje za dobronamjerne ideje izražene u predloženom tekstu Deklaracije u okviru procesa Brdo-Brioni, ali da postoji i jasna obaveza prema građanima Srbije da štiti vitalne državne i nacionalne interese i sačuva dostojanstvo u međunarodnim odnosima.