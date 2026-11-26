Aleksandar Čupić, predsjednik Skupštine Srbije, raspisao je predsjedničke izbore, koji će biti održani 27. decembra.

Čupić je predsjedničke izbore raspisao u holu Skupštine Srbije.

"U skladu sa članom 114, stav 2, i članom 120, stav 3 Ustava Republike Srbije, kao i članom 9 Zakona o izboru predsjednika Republike, raspisujem izbore za predsjednika Republike Srbije koji će se održati 27. decembra 2026. godine. Ova odluka stupa na snagu na dan objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije", rekao je predsjednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić.

Kako je naveo, "izgradnja demokratskih institucija je zadatak svih nas, naročito političkih aktera i medija".

"Dobri zakoni su zidine našeg društva, a informisani građani pravi gospodari političke zajednice. Nadam se da ćemo imati težak izbor između vrhunskih kandidata i njihovih programa. Neka javne debate i demokratski izborni proces budu poziv za visoku izlaznost. Pozivam sve građane Republike Srbije da 27. decembra budu odgovorni i izađu na birališta, kako bi narodna volja iznedrila predsjednika Republike snažnog legitimiteta koji će biti jasan izraz državnog jedinstva. Živjela Srbija!", naveo je on.

Zakonom o predsjedniku Republike propisano je da, ako predsjedniku Republike prestane mandat prije vremena na koje je izabran, izbori se raspisuju tako da se glasanje održi najkasnije tri mjeseca od dana kada predsjedniku prestane mandat.

Od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proteći manje od 30 ni više od 60 dana.

Predsjednički izbori u Srbiji: Kakva je procedura

Redovni izbori za predsjednika Republike Srbije održavaju se svakih pet godina, koliko traje mandat predsjednika, osim u slučaju vanrednih predsjedničkih izbora, koji se sprovode kada je predsjednik spriječen da obavlja tu dužnost ili mu prestane mandat prije isteka vremena.

Mandat predsjedniku prestaje prije roka u slučaju podnošenja ostavke ili donošenja odluke o njegovom razrješenju.

Izbore sprovode organi koji su nadležni za sprovođenje izbora za narodne poslanike, odnosno Republička izborna komisija, lokalne izborne komisije i birački odbori.

Kandidate za predsjednika Republike mogu da predlažu političke stranke upisane u Registar političkih stranaka, koalicije političkih stranaka i grupe građana.

Predlaganje kandidata za predsjednika Republike vrši se podnošenjem prijedloga kandidata neposredno Republičkoj izbornoj komisiji u pisanom i elektronskom obliku na propisanom obrascu, najkasnije 20 dana prije dana glasanja.

Uz prijedlog kandidata, svaki predlagač podnosi najmanje 10.000 pisanih izjava birača da podržavaju predloženog kandidata na obrascu koji propisuje Republička izborna komisija i koje su ovjerene prije isteka roka za podnošenje prijedloga kandidata.

Redoslijed kandidata na listi kandidata za izbor predsjednika Republike utvrđuje se žrijebom na sjednici Republičke izborne komisije, u prisustvu predstavnika predlagača kandidata.

Svakom biraču se obavezno, najkasnije pet dana prije dana glasanja, dostavlja poziv za glasanje koji sadrži: dan i vrijeme glasanja, broj i adresu biračkog mjesta i broj pod kojim je birač upisan u izvod iz biračkog spiska, prenosi "Blic".