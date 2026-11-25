Glavni i odgovorni urednik "Informera" Dragan J. Vučićević uhapšen je danas u Beogradu, nedaleko od zgrade te medijske kuće, po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva.

Prema dostupnim informacijama, pripadnici policije u civilu, u neobilježenom vozilu, presreli su Vučićevića na oko pedeset metara od redakcije "Informera", nakon čega je sproveden u Policijsku stanicu Voždovac.

Nezvanično, Vučićević je priveden zbog sumnje da je izvršio krivična djela izazivanje panike i nereda u produženom trajanju, kao i ometanje pravde.

Informaciju o njegovom privođenju potvrdio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom današnjeg zasjedanja Narodne skupštine, dok se Ministarstvo unutrašnjih poslova i nadležno tužilaštvo još uvijek nisu oglasili zvaničnim saopštenjem.

Srbija Uhapšen Dragan Vučićević

Više detalja o samom postupku, kao i informacija o tome da li će osumnjičenom biti određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, biće poznato nakon saslušanja pred tužiocem.