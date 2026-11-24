U Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu jutros nešto prije 8 časova odjeknuli su pucnji, kada je maloljetni učenik (17) naoružan malokalibarskom puškom ušao u zgradu i ranio jednu pomoćnu radnicu ove obrazovne ustanove.

Zahvaljujući munjevitoj reakciji policijske patrole koja se nalazila u neposrednoj blizini, veća tragedija je izbjegnuta, a napadač je odmah savladan i priveden.

Hronika Pokušaj ubistva u Laktašima, uhapšen bokser Nebojša Poletan!

Prema prvim, još uvek nezvaničnim informacijama iz pouzdanih izvora koje prenosi nedjeljnik „Vreme“, sedamnaestogodišnji učenik ušao je u školu sa malokalibarskim oružjem i zapucao ka spremačicama koje su se u tom trenutku zatekle u hodniku i prostorijama objekta. Tom prilikom pogođena je jedna čistačica.

Policijska patrola, koja je bila u blizini, odmah je intervenisala, učenik je priveden, a sva djeca u školi i profesori su bezbjedni.

Žandarmerija blokirala cijeli kraj, poznato stanje ranjene radnice

Odmah po prijavi incidenta, ispred škole su upućene jake snage policije, pripadnici Žandarmerije, kao i ekipe Hitne pomoći koje su hitno zbrinule povrijeđenu ženu. Prema prvim informacijama sa terena, ranjena radnica nije životno ugrožena.

Čitav kvart oko Prve tehničke škole u Kragujevcu trenutno je pod potpunom policijskom blokadom dok forenzičari i inspektori vrše uviđaj.

Srbija Pucnjava u Tehničkoj školi: Jedna osoba povrijeđena

Zvanično saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova i nadležnog tužilaštva o svim detaljima i motivima ovog napada očekuje se uskoro.

(Telegraf.rs)