Detalji teške saobraćajne nesreće: Dijete podleglo povredama u bolnici

Autor:ATV redakcija
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Dijete starosti između dvije i tri godine preminulo je nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila na magistralnom putu Ruma-Šabac, kod sela Klenak.
Kako je RTS napisao, mališan je, uprkos naporima ljekara, podlegao povredama u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra u Šapcu.
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Prema informacijama koje je potvrdio Zdravstveni centar u Šapcu, dijete je nakon udesa prevezeno u bolnicu zajedno sa još dvije povrijeđene osobe, ali ljekari nisu uspjeli da mu spasu život.
Do saobraćajne nesreće došlo je na magistralnom putu Ruma-Šabac, u blizini sela Klenak, a na lice mjesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći iz Šapca i Rume, koje su povrijeđene prevezle u zdravstvenu ustanovu.
Zbog udesa je saobraćaj na ovoj dionici puta bio obustavljen, a policija je vozila preusmjeravala kroz selo Klenak.
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Uviđaj je u toku, a okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nesreće biće utvrđene istragom.
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