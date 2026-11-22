Prava drama odigrala se u garaži beogradskog tržnog centra "Galerija", kada je mladić potegao nož i ubo djevojku.

Prema prvim informacijama sa terena, napad nožem dogodio se unutar samog objekta, u prostoru garaže. Za sada nije poznato šta je prethodilo ovom brutalnom činu, niti da li su se napadač i žrtva poznavali od ranije.

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Odmah nakon što je prijavljeno da je djevojka izbodena, na lice mjesta upućene su ekipe Hitne pomoći i brojne patrole policije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova obezbijedili su prostor oko mjesta napada, tragaju za oružjem i intenzivno rade na identifikaciji i pronalasku svih učesnika incidenta.

Stepen povreda koje je djevojka zadobila od uboda nožem, kao ni njeno trenutno zdravstveno stanje, za sada nisu zvanično saopšteni.

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Uviđaj je u toku, a policija pregleda snimke sa sigurnosnih kamera u garaži kako bi rekonstruisala cijeli napad.

(Telegarf.rs)