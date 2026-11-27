Nakon što je Đuro Macut ovlastio ministre u tehničkoj vladi Sinišu Malog i Nenada Vujića da preuzmu ovlašćenja ministra privrede, odnosno ministra kulture do izbora nove vlade, razriješio je dužnosti ukupno sedam državnih sekretara u ova dva ministarstva.

"Razrješava se Lav Grigorije Pajkić dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu kulture", objavljeno je u Službenom glasniku Rješenje Vlade Srbije koje je potpisao premijer u tehničkoj vladi Đuro Macut, prenosi N1.

Uz Pajkića su u ovom ministarstvu razriješena dužnosti još dva državna sekretara: Dejan Antić i Miomir Đorđević.

Vlada Srbije razrešila je dužnosti i četiri državna sekretara u Ministarstvu privrede.

Dužnosti su tako razriješeni: Andrijana Jovanović, Darko Mitrović, Andrea Horvat Kiralj i Vladimir Arsenović.

Podsjetimo, Adrijana Mesarović podnela je ostavku na mjesto ministarke privrede, a Nikola Selaković na mjesto ministra kulture, zato što su izabrani za narodne poslanike.

Predsjednik Skupštine Aleksandar Čupić izjavio 24. novembra da je parlament primio ostavke od 17. novembra, a Skupština je to konstatovala.

"Danom potvrđivanja mandata narodnim poslanicima Nikoli Selakoviću i Adrijani Mesarović prestao je mandat članova Vlade", naveo je tada Čupić.

Potom je Vlada Srbije ovlastila ministra finansija u tehničkoj vladi Sinišu Malog da preuzme ovlašćenja ministra privrede do izbora novog, a ministra pravde u tehničkoj vladi Nenada Vujića da preuzme ovlašćenja ministra kulture do izbora novog ministra.