Dejan Dragijević i Srđan Janković negirali su na današnjem suđenju u Višem sudu u Negotinu da su ubili dvogodišnju Danku Ilić 26. marta 2024. godine.

Obojica optuženih su rekli da ne priznaju krivično djelo, jer ga nisu izvršili i istakli da su u policiji priznali jer više "nisu mogli da trpe batine i prijetnje", prenose beogradski mediji.

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Optužnica, koja je podignuta nakon dopune istrage koju je sprovelo Više javno tužilaštvo u Zaječaru, tereti Dragijevića i Jankovića za krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da im sud izrekne kazne doživotnog zatvora.

Optuženi su da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora prvo automobilom komunalnog preduzeća "Vodovod", gdje su bili zaposleni, udarili dvogodišnju djevojčicu, a zatim je stavili u vozilo.

Prema optužnici, njeno tijelo bacili su na deponiju, odakle su ga kasnije premjestili.

Tijelo djevojčice nije nikada pronađeno.

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Radoslav Dragijević osumnjičen je da je sinu Dejanu Dragijeviću pomogao da premjesti tijelo djevojčice. Otac je bio i optužen, ali je odlukom suda protiv njega obustavljen postupak, prenosi Srna.

Dragijević i Janković se od hapšenja nalaze u pritvoru.