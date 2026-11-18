Autor:ATV redakcija
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Prolaz ispod auto-puta kod Hitne pomoći u Beogradu zatvoren je zbog velike količine vode. Policija je blokirala prilaze prolazu ispod auto-puta kod "Steka", "NIS-a" i Hitne.
Ljudima koji su u automobilima ostali zaglavljeni u vodi, pružena je pomoć u izvlačenju.
Dva automobila su već podignuta na šlep.
Pravi potop pogodio je sjever Srbije i Beograd. Grmljavinske oluje donijele su obilne padavine, navodi meteorolog Đorđe Đurić.
Ove večeri snažan grmljavinski sistem premiješta se preko Srema i na svom putu donosi jake pljuskove sa grmljavinom.
U nastavku večeri ovaj snažan grmljavinski sistem preći će i preko Beograda i donijeti novi talas veoma obilnih pljuskova, piše Telegraf.
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